الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بزفتى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتي، مؤكدًا الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، فضلًا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالي تلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها صباح اليوم؛ لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق نهطاي الضبابشة بطول 600 متر وعرض 12 مترًا، بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد وحدة طب الأسرة بدهتورة لتخدم 16975 نسمة، الوحدة الاجتماعية بدهتورة، وتفقد وحدة طب الأسرة  بكفر شبرا قلوج، ومركز شباب كفر السنادية، مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية سنباط المقام على مساحة 1300 متر مربع بارتفاع طابقين، ويستفيد من مركز تنمية الأسرة والطفولة 43156 ألف نسمة بالوحدة المحلية لقرية السنباط، ويخدم المركز قرى سنباط وميت النور ومنية المباشرين وكفر العرب، واستمرت الجولة لتفقد مركز شباب كفر السنادية ومركز شباب شربابة، وحدة الحديد والمنجنيز بشرشابة، محطة معالجة شرشابة، واختتمت الجولة بتفقد مركز شباب كفر الجزيرة.

حياة كريمه مشروعات المرحلة الأولى نسب التنفيذ لنهو الأعمال مركز شباب شربابه وحدة الحديد والمنجنيز مركز شباب كفر الجزيرة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعاشر من رمضان من المسجد الأحمدى بطنطا

الأكثر قراءة

ذعر في القصر الملكي بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير في أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

"حذاء" كشف المتهم.. أمن المنوفية يحل لغز شنق مدرسة وسرقة منزلها

على طريقة إمام عاشور.. الأهلى يحسم صفقة إياد العسقلانى

الأول من نوعه بالشرق الأوسط.. "بوش" العالمية تُنفذ مشروعًا عملاقًا فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة