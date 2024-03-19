رسمياً.. 4 مصريين في نصف نهائي التنس بدورة الألعاب الأفريقية

تأهل أربعة لاعبين من منتخب مصر للتنس إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

ووصل كل من ساندرا سمير وميار شريف ولميس الحسيني، إلى نصف نهائي منافسات الفردي سيدات في دورة الألعاب الأفريقية.

وفي منافسات الرجال تأهل محمد صفوت إلى الدور نصف النهائي في منافسات الفردي، بينما ودع مايكل صبحي منافسات من الدور ربع النهائي.

وفي منافسات الزوجي وصل فريقي الزوجي سيدات إلى الدور نصف النهائي، حيث تشارك مصر في المنافسات بفريقي الزوجي المكون من لميس الحسيني وميار شريف، وساندرا سمير وميرنا رأفت.

ويترأس بعثة منتخب مصر للتنس أحمد عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس، ويقود منتخب مصر للتنس للسيدات علا أبو ذكري، فيما يخوض منتخب مصر للرجال محمد صفوت.

ويضم منتخب مصر للتنس للرجال كلًا من محمد صفوت ، أكرم السلالي، فارس زكريا، مايكل صبحي .

فيما يضم فريق السيدات كلا من ميار شريف ، ساندرا سمير، لميس الحسين ، ميرنا رفعت.