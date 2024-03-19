الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الكندية تعلن إيقاف تصدير شحنات الأسلحة إلى إسرائيل

ميلاني جولي
ميلاني جولي

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم الثلاثاء، عن أن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو لن تسمح بعد الآن، بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

ودعا مجلس العموم الكندي الإثنين، إلى وقف شحنات الأسلحة.

وشددت "جولي" على أنه على الرغم من أن القرار غير ملزم، إلا أن كندا قررت وقف الشحنات المستقبلية.

ويأتي القرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو في أعقاب اقتراح غير ملزم أقره مجلس العموم.

قرار مثير للجدل حول تشديد موقف كندا 

 

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كندا تصوت على اقتراح يدعم إقامة دولة فلسطينية وإسرائيل تندد

ووفقًا لصحيفة "تايمز نيوز" فقد يسعى القرار المثير للجدل إلى تشديد موقف كندا بشأن الصراع في الشرق الأوسط. 

وكان الاقتراح الأصلي يؤيد وقفًا فوريًا لإطلاق النار (والذي أضيفت إليه دعوة حماس لنزع سلاحها)؛ الاعتراف بدولة فلسطين الذي تم تغييره لدعم "إنشاء دولة فلسطين كجزء من مفاوضات حل الدولتين عن طريق التفاوض"، وتعليق مبيعات الأسلحة الذي تم تغييره إلى وقف الشحنات المستقبلية.

إسرائيل غزة كندا توقف الاسلحة

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