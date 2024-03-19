الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

يبتغون فضلًا من الله.. الجامع الأزهر ممتلئ بآلاف المصلين فى الليلة العاشرة من رمضان

جانب من صلاتي العشاء
جانب من صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

اصطف آلاف المصلين، الثلاثاء، في الليلة العاشرة من شهر رمضان، لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، حيث يجتمع المسلمون من مصر وعواصم العالم في رحاب الأزهر الشريف، مع حضور كبير للطلاب الدارسين في الأزهر من أكثر من مئة دولة من كل قارات العالم، مقبلين على الله في أيام الشهر الفضيل، يبتغون فضلًا منه ورضوانًا.

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وتقدم المصلون د. عباس شومان وكيل الأزهر السابق، الأمين العام لهيئة كبار العلماء والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وتقام صلاة العشاء من سورة الأنفال برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورة التوبة برواية البزي عن ابن كثير المدني، ورواية خلف عن حمزة الكوفي، ورواية أبي الحارث عن الإمام الكسائي.

ويؤُّم المصلين اليوم في الجامع الأزهر في صلاتي العشاء والتراويح الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، والدكتور محمد العوضي، كبير باحثين بالجامع الأزهر، والدكتور محمد رفاعي زلط، مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية ويؤم المصلين في صلاة فجر الأربعاء الشيخ عادل محمود، مع التلاوة من سورة التوبة.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏وصفحة الجامع الأزهر مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

يأتي ذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة وحرص كبير على إحياء الأجواء الرمضانية وإعانة الصائمين على الطاعة والتزود من خيرات الشهر الفضيل وبركاته، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

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