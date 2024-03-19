حلا شيحة تكشف: كان نفسى أكون رقاصة (فيديو)

تحدثت الفنانة حلا شيحة عن رحلتها في عالم الفن والأحلام التي راودتها في صغرها، حيث تمنت أن تصبح راقصة وستايلست، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من تحقيق هذه الأمنية إطلاقًا.

واستعرضت شيحة خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، مسيرتها الفنية وأبرزت دورها في مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي يُعرض في رمضان الحالي، وتلعب فيه دور البطولة إلى جانب النجم خالد النبوي.

كما تطرقت شيحة إلى جوانب من حياتها الشخصية، مثل علاقتها بأبنائها وخططها المستقبلية في الفن.