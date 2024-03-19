"رمضان في التراث المصري" في لقاءات قصور الثقافة بالغربية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بمحافظة الغربية، ضمن البرنامج المعد لاحتفالات شهر رمضان المبارك برعاية وزارة الثقافة.

وفي السياق أقام بيت ثقافة كفر الزيات محاضرة بعنوان "رمضان شهر الرحمة"، تحدث خلالها الشاعر محمد أمين رئيس نادي الأدب، عن أهم طقوس وعادات الشهر الفضيل في التراث المصري، موضحا أن هذا الشهر له وقع خاص في وجدان المصريين، ويحظى باهتمام كبير من حيث الإعداد، والتجهيز لاستقباله.

وأشار في حديثه إلى أن تلك العادات والتقاليد والذكريات، حرص الأدباء على تسجيلها في أعمالهم الأدبية الشهيرة وفي مقدمتهم الأديب العالمي نجيب محفوظ.

هذا وشهد قصر ثقافة طنطا لقاء بعنوان "فضل الصيام" تناولت خلاله الداعية الإسلامية إيمان زين العابدين فضائل الشهر، الذي يعد بمثابة فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بصالح الأعمال.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الغربية، أقامت مكتبة إبيار الثقافية محاضرة بعنوان "غزوة بدر" أوضح خلالها الشيخ عاشور الحداد، إمام وخطيب بأوقاف الغربية، أهم الدروس المستفادة من الغزوة، ومن بينها التوكل على الله والأخذ بالأسباب، وقيمة تقوى الله في الدنيا والآخرة، واليقين بأن النصر بيد الله وحده.

وضمن الأنشطة المقامة للأطفال أقيمت ورشة فنية لتصميم فانوس رمضان بخامات متنوعة بقصر ثقافة المحلة، هذا بالإضافة إلى عدة ورش بقصر ثقافة الطفل بطنطا، فيما شهدت مكتبة محلة أبو علي الثقافية لقاء بعنوان "الأمومة"، تحدثت خلاله شيماء صوار - أخصائي المكتبة، عن دور الهام للأم في غرس القيم المجتمعية الصحيحة في نفوس الأبناء.