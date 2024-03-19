الثلاثاء 19 مارس 2024
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الثقافة

الخميس.. "عرفت الهوى" ثاني أمسيات المسرح القومى فى رمضان

أمسية عرفت الهوي
أمسية عرفت الهوي

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمسية "عرفت الهوي " فى التاسعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل، على المسرح القومى بالعتبة، وتستمر حتى يوم السبت ٢٣ مارس الجارى .

"عرفت الهوى" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، وهى ضمن مجموعة من الأمسيات الدينية التى ستقيمها الفرقة خلال شهر رمضان الكريم .

تتضمن الأمسية مجموعة من الأشعار في العشق الإلهي من قصائد رابعة العدوية وابن الفارض والحلاج والسهروردي وغيرهم إلى جانب جزء من قصيدة نهج البردة لأحمد شوقي بالإضافة لقصائد معاصرة لأحمد بخيت وعمرو فرج لطيف .

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أمسية "عرفت الهوى" ألحان وغناء محمد عزت، غناء وعد وملكة ماهر، مع تسعة من العازفين، ديكور مي كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد ممدوح وعبده فضل، مساعد مخرج ياسمين أحمد، فكرة وإعداد وإخراج خالد عبدالسلام .

يذكر أن أمسية "عرفت الهوى" سبق تقديمها على خشبة المسرح القومى في رمضان الماضي، وأيضا قدمت فى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

البيت الفني للمسرح خالد جلال عرفت الهوى ايمن الشيوى قصائد رابعة العدوية

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