السجن المشدد 5 سنوات لحارس عقار متهم بسرقة شقة في النزهة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حارس عقار، بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بسرقة شقة سكنية في النزهة.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على حارس عقار لسرقته شقة بالاتفاق مع آخر في النزهة.

وتبين من التحريات أن حارس العقار وراء سرقة الشقة حيث قام بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية خطط لسرقتها في النزهة واستولي على ما بداخلها من مبالغ مالية عملة "أجنبية"، وبعض المشغولات الذهبية.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وإحالة المتهم إلى المحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.