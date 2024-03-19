"السويركى يرفض زيجة سميحة وعبدالربه يصاب بصدمة" نهاية الحلقة 8 من حق عرب

انتهت أحداث الحلقة 8 من مسلسل “حق عرب” برفض عرب زيجته من سميحة ، وقال للمعلم عبدالربه :" أنا طول العمر شايف الست سميحة حاجة كبيرة وهي تستاهل أحسن مني ،، وأنا متعودتش أدي كلمة لحد وأرجع فيها وأنا وعدت غرباوي بالزواج من بنته حنان.

مسلسل حق عرب

وأصيب عبدالربه بالصدمة قائلا: يعني انت رافض سميحة بنت المعلم عبدالربه عشان تتجوز حنان السريحة .

مسلسل حق عرب

قنوات عرض الحلقة 8 من حق عرب

وانطلقت منذ قليل، الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، على قناة أون دراما، وتعاد في تمام الساعة الثانية عشر، على قناة أون.

مسلسل حق عرب

أحداث الحلقة 7 لمسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب، ذهاب عبد ربه"رياض الخولي" ليفهم قارىء الفنجان والكف، لتفسير حلمه القديم برؤية ثعابين تلدغه وتفرز السم في وجهه، ليجدد الأخير تفسيره لعبد ربه قائلا: ابنك من صلبك هيقتلك.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.