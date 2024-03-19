موعد أذان الفجر اليوم التاسع من شهر رمضان الثلاثاء 19 مارس 2024 محور اهتمام الملايين من المسلمين في كافة محافظات الجمهورية، وذلك مع الشهر الكريم، حيث يرغب المواطنون في معرفة توقيت السحور والإمساك وفقا لتوقيت محافظة الإقامة على مستوى الجمهورية بحسب بيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي.



موعد أذان الفجر في القاهرة الثلاثاء 19 مارس 2024

يمكن معرفة موعد أذان الفجر اليوم التاسع من شهر رمضان الثلاثاء 19 مارس 2024 من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء على مدار اليوم وتهم قطاعا عريضا من المواطنين وهى كما يلي:



يرفع أذان صلاة الفجر في محافظة القاهرة في اليوم التاسع من شهر رمضان الثلاثاء 19 مارس 2024 في تمام الساعة 4:34 فجرا وبذلك يكون عدد ساعات الصيام قد تجاوز الـ 13 ساعة خلال اليوم.



موعد أذان الفجر في الإسكندرية

يرفع أذان صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية في اليوم التاسع من شهر رمضان الثلاثاء 19 مارس 2024 في تمام الساعة 4:39 فجرا وبذلك يكون عدد ساعات الصيام قد تجاوز ال 13 ساعة خلال اليوم.

موعد أذان الفجر في الجيزة

يرفع أذان صلاة الفجر في محافظة الجيزة في اليوم التاسع من شهر رمضان الثلاثاء 19 مارس 2024 في تمام الساعة 4:34 فجرا وبذلك يكون عدد ساعات الصيام قد تجاوز ال 13 ساعة خلال اليوم.

موعد أذان الفجر في أسوان



يرفع أذان صلاة الفجر في محافظة أسوان في اليوم التاسع من شهر رمضان الثلاثاء 19 مارس 2024 في تمام الساعة 4:32 فجرا وبذلك يكون عدد ساعات الصيام قد تجاوز ال 13 ساعة خلال اليوم.



موعد أذان الفجر في بورسعيد

يرفع أذان صلاة الفجر في محافظة بورسعيد في اليوم التاسع من شهر رمضان الثلاثاء 19 مارس 2024 في تمام الساعة 4:29 فجرا وبذلك يكون عدد ساعات الصيام قد تجاوز ال 13 ساعة خلال اليوم.



موعد أذان الفجر في الغردقة

يرفع أذان صلاة الفجر في مدينة الغردقة في اليوم التاسع من شهر رمضان الثلاثاء 19 مارس 2024 في تمام الساعة 4:26 فجرا وبذلك يكون عدد ساعات الصيام قد تجاوز ال 13 ساعة خلال اليوم.



موعد أذان الفجر في شرم الشيخ

يرفع أذان صلاة الفجر في مدينة شرم الشيخ في اليوم التاسع من شهر رمضان الثلاثاء 19 مارس 2024 في تمام الساعة 4:24 فجرا وبذلك يكون عدد ساعات الصيام قد تجاوز ال 13 ساعة خلال اليوم.

اقرأ المزيد

حكم سجود السهو في الصلاة