الثلاثاء 19 مارس 2024
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متحدث "الوزراء" يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع

محمد الحمصاني
محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طالب خلال اجتماع اليوم بسرعة عقد اجتماع مع المصنعين لخفض الأسعار نظرًا لانخفاض تكلفة الإنتاج.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة لبرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "خلال الأيام المقبلة سيتم عقد اجتماعات على مستوى الغرف التجارية والمصنعين وسيتم عرض خطة متكاملة على رئيس الوزراء بشأن خفض الأسعار من قبل الغرف التجارية ووزير التجارة والصناعة".

وأشار إلى أن الخطة تشمل خفض الأسعار وإتاحة المزيد من السلع في الأسواق، موضحًا أن ارتفاع الأسعار يمثل عبئًا على المواطن ويزيد أيضًا من معدلات التضخم.

أسعار السلع الأسعار انخفاض الأسعار متحدث الوزراء على مسئوليتي

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