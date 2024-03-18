متحدث "الوزراء": لا بد أن يشعر المواطن بانخفاض ملموس فى الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع بصورة شبه يومية مستوى أسعار السلع الأساسية في الأسواق.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة لبرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن اجتماع اليوم جاء بناءً على متابعة الأسواق، وما نشهده من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل غير مقبول على ضوء انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا وجهود توحيد سعر الصرف.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد- في اجتماع اليوم- أن المواطن لا بد أن يشعر بقدر من التحسن في أسعار السلع، موضحًا أن هناك بالفعل انخفاضا في بعض أسعار السلع، لكن لا يرقى لمستوى الانخفاض المأمول، خاصة أن الدولة لا تعمل فقط على الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك، لكن أيضًا تعمل على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

وتابع: "وبالتالي يُفترض أن نشهد مزيدًا من توافر السلع في الأسواق وانخفاض أسعارها".