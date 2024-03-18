مسلسل المعلم ملخص الحلقة 8 .. نهاية غير متوقعة بعد سرقة شنطة" الفلوس" من مصطفى شعبان

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8 بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، إذ بدأت بذهاب "فاتن" إلى سهر الصايغ ووالدها، ويدها ملطّخة بالدماء وتصرخ قائلًة: "أخويا دمه سال"، بينما يقضي مصطفى شعبان على رجالة "المعلم شداد"، ويستطيع الفرار منهم، بعد أنَّ عرض الأخير عليهم أموالًا طائلة للقضاء على "شعبان".

وتنتقل الأحداث إلى ظهور المعلم "بشر" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، وهو قعيد الفراش ويبكي وبجانبه ابنته "دهب" التي تقوم بدورها الفنانة هاجر أحمد، ويقول: "سامحيني يا أم دهب، اتجوزت عليكي وقهرتك في أخر أيامك.. بس والله النية كانت خير، مكنتش عايز أسيب بنتك في الدنيا لوحدها، قولت أجيب ليها أخ، علشان يسندها، بس ربك ليه تدابير، اللي جبناه علشان يسندنا هو اللي كسرنا"، لتقاطعه هاجر أحمد: "والنبي يابا ريح نفسك وقوم خد دوا الضغط بتاعك، وللا أقوم أجبلك الإسعاف"، ويرد المعلم بشر: "يا حبيبتي الدوا بتاع الزمن دا مبقاش يداوي.. انزلي هاتيلي عقد علشان أكتب ليكي المحل بيع وشرَ علشان محدش يشاركك فيه".

وتتصاعد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8 بطلب "دهب" لأبيها بأن تأتي له بسيارة الإسعاف حتى يُعالج بالمستشفى، وذلك بعدما اشتد عليه التعب، ليرد والدها (أحمد سليم): "لا أنا هموت هنا على فرشتي"، ثمَّ يُغمى عليه.

وتواصل الأحداث بعودة "منعم" شقيق "دهب" من مصحة الإدمان، حيثُ يذهب إلى البيت ويطلب من شقيقته المال، بدلاً من أن يفضح والده بالحارة، لترده "دهب" بقولها: "أبوك بيموت جوه.. من صباحية ربنا وهو بيكلم الميتين، علشان خاطري يا منعم، والنبي خليك جنبي وانا هديك اللي انت عاوزه".

ألمحت الفنانة سهر الصايغ خلال الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم، للنجمة هاجر أحمد التي تجسد دور دهب، برغبتها في تزويجها من زوجها المعلم مصطفى شعبان، بعدما علمت بأنها مريضة بسرطان في الدم.

كما تفاجئ المعلم رحومة، أحد كبار سوق الأتكة للسمك في مسلسل المعلم، بدعوى قضائية من المحكمة، رفعها أبنائه من أجل الحجر عليه وعلى أملاكه ومحل السمك الخاص به في الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم.

وظهر أحمد بدير الذي يجسد دور "الجنتل" أكبر تجار سوق الأتكة في المسلسل، وهو يقرأ لـ"رحومة" الجواب ويقول له: "دي دعوى قضائية من المحكمة عيالك رفعوا عليك قضية حجر، دا اللي جوه الجواب، أما اللي بره هو إني اشتريت المحل بتاعك يا رحومة، وإن جالك الغصب أعمله بجميلة، هتقف قدام عيالك في المحكمة؟".

كما استطاع المعلم "دقروم" سرقة شنطة الأموال بقيمة 100 ألف جنيهًا، من مصطفى شعبان، ووضع المعلم "دقروم" لمصطفى شعبان ورجالته منوم في أكواب القهوة، حتى غلبهم النوم، واستطاع انتشال شنطة الأموال، واتصل بالمعلم شداد وقال له: "ابن اللذينة ماسك في النشطة مش عايز يسبها بس على مين ميعرفش إني حرامي قديم"، وترك شعبان ورجالته في نوم عميق وأخذ الشنطة وذهب.

وحين أعطاها لـ"عنتر" نجل المعلم شداد علت الصدمة الوجوه بعد فتحها وانتهت الحلقة الثامنة دون إيضاح ماذا وجدوا في الشنطة جعلهم يشعرون بالصدمة وانتهت الحلقة.