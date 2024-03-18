"الأرصاد" تحذر: طقس مائل للبرودة غدًا.. والقاهرة تسجل 21 درجة

استعرض برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية، تفاصيل حالة الطقس، غدًا الثلاثاء، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن نشهد طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتوقعت "الأرصاد" أن يكون الطقس مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، باردا ليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 21 درجة مئوية والصغرى 13 درجة، فيما تسجل العظمى على الإسكندرية 19 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.