حماس تؤكد مقتل القيادى "فائق المبحوح" وتقول إن الاحتلال يهدف لنشرالفوضى بغزة

اكدت حركة حماس ، اليوم الاثنين، مقتل القيادي فائق المبحوح، وتقول إن إسرائيل تهدف لنشر الفوضى في قطاع غزة.

وقالت حماس: إن فائق المبحوح كان له دور في إيصال المساعدات لغزة والشمال، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية.

جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية في مستشفى الشفاء بغزة





وفي وقت سابق من اليوم، حاصرت قوات الدفاع الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن حوالي 30 ألف شخص يحتمون به.

وزعم جيش الاحتلال أن عمليته على أكبر مستشفى في غزة استندت إلى معلومات استخبارية مفادها أن المستشفى كان يستخدم من قبل "كبار إرهابيي حماس".

نشرت القوات الإسرائيلية لقطات فيديو لما تقول إنه يظهر "نيرانًا إرهابية" قادمة من مبان داخل مستشفى الشفاء باتجاه القوات الإسرائيلية يوم الاثنين، وفقًا لبيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت).

وقال حمادة عبدالهادي، وهو فلسطيني مهجر في الشفاء، لشبكة CNN إن "الآليات العسكرية تطلق النار على نوافذ مباني المستشفى وعلى أي شخص يتم ضبطه وهو يتحرك بين الممرات"، وأثناء التحدث معه عبر الهاتف، كان من الممكن سماع الضربات القادمة.

وحسب عبدالهادي، بدأت العملية العسكرية الإسرائيلية حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية يعرب عن قلقه بشأن الغارة، حيث أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية عن قلقه بشأن الوضع في مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة، حيث لا تزال العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة.

وسلط رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الضوء على الوضع المقلق في منشور على موقع X، قائلاً: "لا ينبغي أبدًا أن تكون المستشفيات ساحات قتال".

وأصدر برنامج الأغذية العالمي بيانا اليوم الاثنين حول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) حول الأمن الغذائي في قطاع غزة، والذي وجد أن 88% من إجمالي سكان المنطقة يواجهون حالة "طوارئ أو ما هو أسوأ" من انعدام الأمن الغذائي ويحذر من أن المجاعة في شمال غزة "وشيكة".