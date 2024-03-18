اختطاف 87 شخصًا من قرية بنيجيريا

تعرض 87 شخصًا من قرية بمنطقة كاجورو الحكومية المحلية في ولاية كادونا النيجيرية للاختطاف في أحدث سلسلة من تلك العمليات التي شهدت اختطاف مئات الأشخاص من قبل عصابات مسلحة.

وقال عثمان دانلامي، وهو عضو برلمان عن منطقة كاجورو الإدارية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الـ87 شخصًا اختطفوا من قرية في المنطقة مساء الأحد، مضيفًَا أنه تم اختطاف 75 شخصًا من قريتين أخريين في منطقة كاجورو خلال الأسبوع الماضي.

ووقعت عمليات الخطف بعد أيام من اختطاف 287 فتى وفتاة من منطقة تشيكون المجاورة أيضا في كادونا التي تقع شمال وسط نيجيريا.

وأخفقت قوات الأمن حتى الآن في إجراء أي عمليات اعتقال أو تحرير أي من الرهائن ويعتقد أن الجماعات الإجرامية المسلحة تقف وراء عمليات الاختطاف.

وتكررت عمليات الخطف في شمال ووسط نيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث تعداد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 220 مليون نسمة، وجرى تحميل العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية المسئولية.

يشار إلى أن عملية اختطاف 276 تلميذة قبل 10 سنوات على يد ميليشيا بوكوحرام في شيبوك بولاية بورنو في أقصى شمال شرق البلاد أثارت غضبا دوليا.

في حين أن بوكو حرام وغيرها من الجماعات الإسلامية التي تهدف إلى فرض حكم إسلامي صارم تميل إلى تقديم مطالب سياسية، فإن العصابات في عمليات الخطف الأخيرة تسعى إلى ابتزاز أموال الفدية أو الضغط لإطلاق سراح زملائهم المعتقلين لدى السلطات.