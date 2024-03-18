الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الإثنين صاروخا باليستيا غير محدد، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وهذا الإطلاق لصاروخ يُعتقد أنه باليستي، هو الثاني من نوعه الذي تنفذه بيونغيانغ عام 2024، بعد إطلاقها في 14 يناير صاروخا مزودا برأس حربي فرط صوتي.

ويأتي الاختبار بعد أيام قليلة على اختتام سول وواشنطن مناوراتهما السنوية الواسعة النطاق "درع الحرية" التي شملت تدريبات على اعتراض الصواريخ والهجمات الجوية، علما أن عدد القوات المشاركة قد تضاعف مقارنة بعام 2023.

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