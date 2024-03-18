الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حملة بايدن تجمع 155 مليون دولار نقدا لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

الرئيس الأمريكى جو
الرئيس الأمريكى جو بايدن

جمعت حملة الرئيس الأمريكى جو بايدن تبرعات بقيمة 155 مليون دولار نقدا لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، وهو ما يتجاوز بكثير المبلغ الإجمالى المتاح لمنافسه الجمهورى دونالد ترامب.

وخلال الشهر الماضى فقط، جمع الرئيس بايدن 53 مليون دولار، وهو أقوى شهر لجمع التبرعات على مستوى القاعدة منذ إطلاق الحملة، وفقا لمسؤولى الحملة.

ومن بين هذه الجهود كانت هناك مسابقة للمؤيدين من أجل حضور حفل جمع التبرعات فى 28 مارس بنيويورك مع بايدن وباراك أوباما وبيل كلينتون، وتم جمع 4 ملايين دولار الشهر الماضى.

وقال بايدن فى مقابلة إذاعية مع محطة "دبليو إن أو فى 860" فى ولاية ويسكونسن الأسبوع الماضى، "إن الحماس الذى نكتسبه أثناء تجولنا فى جميع أنحاء البلاد حقيقى.. لقد جمعنا الكثير من المال.. لدينا 1.5 مليون متبرع، بينهم 500 ألف متبرع جديد تماما، وهم متبرعون صغار.. 97% من التبرعات أقل من 200 دولار".

يشار إلى أن كلا من بايدن وترامب فازا بترشيح الحزبين لخوض انتخابات الرئاسة الأسبوع الماضى، ليتنافس الاثنان فى السباق الرئاسى المقرر العام الجارى.

ولم يتم نشر إحصاءات تبرعات حملة ترامب لشهر فبراير، وفقا للأسوشيتد برس.

وبحلول نهاية يناير، لم يكن لدى لجنتيه الرئيسيتين سوى 36.6 مليون دولار نقدا، وأنفقت اللجنتان أكثر مما حصلت عليه فى ذلك الشهر.

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