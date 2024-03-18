الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى: بوتين يريد أن يحكم إلى الأبد والانتخابات تفتقر إلى الشرعية

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يريد أن يحكم إلى الأبد، واصفًا الانتخابات الرئاسية الروسية بأنها"محاكاة" تفتقر إلى الشرعية، بحسب سكاى نيوز.

وقال زيلينسكى فى كلمة مسائية مصورة "الدكتاتور الروسى يحاكى انتخابات أخرى" مشيرًا إلى أن بوتين "مريض بالسلطة ويفعل كل شيء ليحكم إلى الأبد".

وأضاف "لا توجد شرعية في محاكاة الانتخابات هذه.. هذا الشخص يجب أن يُحاكم في لاهاي.. هذا ما يتعين علينا ضمانه".

وقال البيت الأبيض إن الانتخابات الرئاسية الروسية "ليست حرة ولا نزيهة لأن الرئيس فلاديمير بوتين زج بمعارضيه فى السجن ومنع آخرين من الترشح أمامه"، بحسب سكاى نيوز.

وأغلقت مساء الأحد، مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات فى جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وبعد معالجة 80% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.15%، يليه نيكولاى خاريتونوف بنسبة 4.22%، وفلاديسلاف دافانكوف 4.04% وليونيد سلوتسكى 3.16%، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

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