الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

موظفون يبدأون إضرابًا عن العمل فى 7 سجون بإسبانيا

إسبانيا
إسبانيا

بدأ موظفو السجون في إسبانيا إضرابا عن العمل في سبعة سجون بأنحاء إقليم كتالونيا، اليوم الإثنين، في احتجاج جديد على مقتل طباخة بأحد مطابخ السجن الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "لا فانجارديا" عن وزارة العدل في كتالونيا ببرشلونة القول إن أكثر من 4000 سجين في سبعة سجون بالإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق إسبانيا، أجبروا على البقاء داخل زنازينهم.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية "آر.تي.في.إي" أنه قد تم نصب حواجز مشتعلة في بعض الأماكن.

ويطالب أفراد الشرطة في السجن بتعيين المزيد من الموظفين، وباتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة، واستقالة المسئولين عن الوضع الحالي.

السجون اسبانيا كتالونيا احتجاج مطابخ السجن لا فانجارديا

مواد متعلقة

الرئيس الأوكرانى: بوتين يريد أن يحكم إلى الأبد والانتخابات تفتقر إلى الشرعية

عاجل.. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

عاجل.. الاحتلال يقتحم قريتى أبوأنجيم وحرملة شرق بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل عددًا من الفلسطينيين شمال شرق القدس المحتلة

البيت الأبيض يعلق على فوز فلاديمير بوتين فى الانتخابات الرئاسية الروسية

حملة بايدن تجمع 155 مليون دولار نقدًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا

بوتين: وجود قوات غربية فى أوكرانيا سيدفع العالم لحرب عالمية ثالثة

الأكثر قراءة

عاجل.. بيراميدز يعقد جلسة سرية مع رمضان صبحى لإقناعه بتمديد عقده

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

بالحى الشعبى.. تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر" (صور)

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء