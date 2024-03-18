الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بوتين: وجود قوات غربية فى أوكرانيا سيدفع العالم لحرب عالمية ثالثة

الرئيس الروسى فلاديمير
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

علّق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال خطاب ألقاه فى وسط موسكو بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية بأغلبية ساحقة، على احتمال نشوب صراع شامل مع حلف الأطلسى ووجود قوات غربية فى أوكرانيا.

وقال بوتين إن وجود قوات غربية فى أوكرانيا "سيدفع العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة".

وأضاف أن "فرنسا يمكنها أن تلعب دورًا فى التوصل إلى حل سلمى في أوكرانيا".

وتابع قائلًا إن روسيا ستحتاج إلى التفكير في الطرف الذي يمكنها إجراء محادثات معه بشأن إمكانية إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس خيارًا.

وذكر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته مؤسسة الرأي العام (إف.أوه.إم) أن بوتين فاز بنسبة 87.8 % من الأصوات وهي أعلى نتيجة على الإطلاق في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ومنح مركز أبحاث الرأى العام الروسي بوتين 87 % من الأصوات، وتشير النتائج الأولية الرسمية إلى دقة نتائج استطلاعات الرأي.

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