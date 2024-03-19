الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس باباس الشهيد في ليكأونية

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس باباس الشهيد في ليكأونية، وعلى خلفية الاحتفالات أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: كان القديس باباس من مدينة لارند في آسيا الصغرى. لا يُعرَف نسبه. ولمّا ثار الاضطهاد على المسيحيين، استحضره أنيوس والي ليكأونيه واستنطقه. فجاهر بأنّه مسيحي. فأمر به فجلدوه جلداً عنيفاً. ثم مزقوا جسده بأظفار من حديد. والبسوه خفاً بمسامير مسنّنة. واستاقوه الى أماكن بعيدة ودماؤه تسيل على الأرض. وهو يشكر الله على نعمة الاستشهاد في سبيل محبَّته. ثمّ علقوه على شجرة حيث فاضت روحه الطاهرة. وكانت تلك الشجرة غير مثمرة، فصارت تثمر بعد أن عُلِقَ عليها القديس. وكان استشهاده في أوائل القرن الرابع. 

هذا واحتفلت إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وكنيسة القديس مار مرقس الرسول، بالجلاوية، بالسيامة الكهنوتية للشماس نبيل كميل، باسم الأب أوغسطينوس، وذلك بوضع يد نيافة الأنبا توما حبيب، مطران الإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية.

وفي كلمة العظة، تأمل الأنبا توما في صفات الكاهن بقوله الكاهن الذي هو إنسان المحبة، يعرف المحبة من بحر حب الله لنا في المسيح يسوع، هو رجل إيمان ولكنه يبحث ويتساءل، لكي يتوصل إلى فهم أعمق لإيمانه، الذي يخلق بينه، وبين الرب يسوع علاقة شخصية أكثر رسوخًا واستسلاماً لمشيئته.

وأضاف راعي الايبارشية: فالكاهن هو خادم للنفوس على مثال يسوع الكاهن والراعي، من أجل خدمته يحتاج دعائم روحية لا غنى عنها في مسيرة حياته الكهنوتية والروحية، وخاصة الصلاة. فالصلاة ضرورة ملحّة لرجل الله وبدونها لا يستطيع أن يعطي. الصلاة هي شركة مع الله، وهي الوسيلة التي عينّها الآب السماوي لنخاطبه بها. والدعامة الثانية قداسة النفس هي هاجسك المحوري. أن تتمحور حياتك حول يسوع. أن يكون هو همك الاول والأخير. أن يكون قلبك له، أن يكون سعيك إليه، كاهن لا يسعى إلى القداسة ولا تهمة القداسة هو موظف أجير.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل باليوبيل المئوي الأول لكنيسة القلب المقدس بالإسكندرية

نيافة الأنبا توما حبيب يترأس مراسم سيامة الأب أوغسطينوس كميل

كنيسة عذراء السجود تستضيف فعاليات الصلاة من أجل وحدة المسيحيين

الأنبا بولا يترأس حفل مرور 150 عامًا على إنشاء دير ومدرسة القديس يوسف بالإسماعيلية

الأنبا باسيليوس يترأس قداس منح الدرجة الإنجيلية للشماس ألفي عطية

الأنبا ثاؤفيلوس يتبرأ من أي صفحة تحمل شعار دير الأمير تادرس

اليوم.. الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي جياكومو كوزمانو الكاهن

اليوم.. الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بتذكار القديس ألكسيوس رجل الله

الأكثر قراءة

عاجل| فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251