الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

لتوفيره بالأسواق.. قرار حكومى عاجل بشأن السكر

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

كما أصدر الوزير القرار رقم ٩٢ لسنة ٢٠٢٤ باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة "فرش العزل من الأتربة" المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، حيث سيستمر العمل بهذا القرار لمدة عام لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

وتهتم وزارة التجارة والصناعة بإصدار القرارات التي تحافظ على توازن السوق المصرية وتغطية احتياجات المواطنين في ظل أجواء واحتياجات شهر رمضان المبارك وكذلك حل أزمة السكر.

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