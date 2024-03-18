منها ارتداء البيجامة.. 7 عادات تمنعك من الحصول على نوم جيد ليلاً

على الرغم من أن قلة النوم أثناء الليل يمكن أن تؤثر على صحتك ومظهرك وجودة حياتك بشكل عام، إلا أن 35% من البالغين ينامون أقل من 7 ساعات في الليلة، في حين أن القلق والتوتر يمكن أن يعبثا بعقلك ويزيدان من الليالي المضطربة، إلا أن هناك بعض العادات اليومية التي يمكننا العمل عليها من أجل الحصول على نوم أفضل.

1- القفز مباشرة إلى السرير

في نهاية يوم حافل، كل ما تريد فعله هو وضع رأسك أخيرًا على الوسادة، لكن إنشاء بعض الطقوس المسائية المريحة يمكن أن يساعد عقلك على وضع مسافة بين النهار والليل وسيساعدك على النوم بشكل أسرع. قد يتضمن روتين وقت النوم الخاص بك تناول وجبة خفيفة قبل النوم، أو أخذ حمام دافئ، أو قراءة كتاب جيد، لا ينبغي أن تكون طقوسك المسائية معقدة، فقط اختر شيئًا يهدئ عقلك ويساعدك على الاسترخاء بسهولة أكبر.

2- شرب الشاي الأسود قبل النوم

يُعرف شاي الأعشاب بتأثيراته المهدئة وقد تم استخدامه لعلاج الأرق لسنوات. وعلى الرغم من أن العديد من أنواع الشاي، مثل البابونج أو الخزامى ، يمكن أن تساعدك على الاسترخاء وحتى تحسين نوعية نومك، إلا أن بعض المشروبات تعمل على العكس، على سبيل المثال الشاي الأسود يحتوي على نسبة عالية من الكافيين وقد يسبب العصبية والأرق.

3- النوم تحت نوع خاطئ من البطانية

على الرغم من أننا لا نستطيع النوم بدون بطانية، إلا أن اختيار البطانية المناسبة أمر بالغ الأهمية للحصول على راحة جيدة أثناء الليل، البطانيات المصنوعة من البوليستر سهلة الغسيل والعناية، لكنها ليست الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بالحصول على نوم أفضل،البوليستر مادة صناعية مما يعني أنها لا تتنفس ولن تسمح لجسمك بتنظيم درجة حرارته، مما يجعلك تشعر بالحرارة والتعرق، بدلًا من شراء بطانية من البوليستر، اختاري تلك المصنوعة من الصوف ، لأنها ستبقيك دافئًا وتسمح لبشرتك بالتنفس.

4- الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في المساء

ممارسة الرياضة تساعدك على الاسترخاء والتخلص من القلق، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحسين نومك. لكن ممارسة التمارين الرياضية في وقت متأخر جدًا من اليوم قد تضر أكثر مما تنفع وتفسد نومك الجيد أثناء الليل. إن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية خلال ساعة من وقت النوم لن يتيح لك وقتًا لانخفاض درجة حرارة جسمك ، مما يجعلك تتقلب في نومك وتستيقظ ليلًا. إذا كنت من محبي الليل وتفضل ممارسة التمارين ليلًا، فالتزم بالتمارين منخفضة الشدة قبل 4 ساعات على الأقل من الذهاب إلى السرير.

5- تخطي وجبة الإفطار

يُطلق على وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم لسبب ما. وعلى الرغم من أنه قد لا يكون لديك الوقت خلال ساعات الصباح المزدحمة، إلا أن الاندفاع للخروج من الباب دون تناول وجبة خفيفة لا يؤثر فقط على وزنك وقدرتك على التركيز، ولكن أيضًا على جودة نومك. الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار بانتظام هم أكثر عرضة للنوم بشكل سيئ والاستيقاظ وهم يشعرون بالغضب.

6- ارتداء البيجامة عند النوم

في المساء، لا شيء يبدو أكثر جاذبية من ارتداء المربى المفضلة لديك والذهاب إلى السرير أخيرًا. لكن بعض البيجامات دافئة للغاية بالنسبة لك وقد تتداخل مع نومك. ننام بشكل أفضل عندما تنخفض درجة حرارة الجسم قليلاً. وإذا كان النوم عاريًا لا يناسبك تمامًا، فاختر ملابس نوم خفيفة الوزن مصنوعة من أقمشة طبيعية تسمح بمرور الهواء، مثل الكتان أو القطن .

7- لديك سجادة في غرفة نومك

يمكن للسجاد أن يجعل أي غرفة تبدو مريحة، ولكن وجودها حول سريرك ليس هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بليلة مريحة. يمكن للبسط والسجاد التقاط الغبار والعث بسهولة، مما يجعلها أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا الضارة، أظهرت الدراسات أن جودة الهواء الداخلي أمر بالغ الأهمية لنومك، ويمكن أن تؤثر حتى على أدائك في اليوم التالي.