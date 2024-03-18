مزايا ومخاطر قد تواجهينها إذا أنجبت في العشرينات مقابل الثلاثينات

منذ آلاف السنين، كانت النساء يحملن وينجبن أطفالًا في سن المراهقة وأوائل العشرينات من أعمارهن، لكن في الآونة الأخيرة تغير متوسط ​​عمر الأمهات اللاتي يلدن ليصبح في الثلاثينيات من العمر، يسمح الطب الحديث للنساء باختيار تأجيل إنجاب الأطفال، لكن هناك فوائد ومخاطر تأتي مع الحمل في العشرينات من العمر مقابل الثلاثينيات.

قمنا في الجانب المشرق بالاطلاع على بعض الدراسات وقمنا بتحليل أهم إيجابيات وسلبيات إنجاب الأطفال عندما تكونين في العشرينات والثلاثينات من عمرك، حتى تتمكني من تحديد الوقت المناسب لك لتصبحي أمًا.

مميزات الولادة في العشرينات

1. أنت أكثر خصوبة وبالتالي لديك أفضل فرصة للحمل

في سن 25 عامًا، لديك احتمالات أكبر للحمل بعد 3 أشهر من المحاولة (نحو 20٪) مقارنةً ببلوغك 35 عامًا (تنخفض إلى نحو 12٪). تولد المرأة بكل البويضات التي ستحصل عليها في حياتها، نحو مليون بويضة تبدأ الخصوبة في الانخفاض ببطء في سن 32 عامًا تقريبًا ويصبح هذا الانخفاض أسرع بعد سن 35 عامًا في سن 37 عامًا، من المقدر أن يكون لديك نحو 25000 بويضة متبقية.

2. انخفاض فرص الإجهاض ومخاطر الحمل الأخرى

على عكس النساء في عمر 35 عامًا فما فوق، تكون الأمهات الأصغر سنًا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، بدون هذه المشاكل، وبفضل الجودة العالية لبويضاتك عندما تكونين في العشرينات من عمرك، سيكون لديك خطر أقل للإجهاض وولادة جنين ميت.

مميزات الولادة في الثلاثينيات

1. من المحتمل أن تكسب المزيد من المال، لذلك سيكون لديك المزيد لإنفاقه

لن تبدأ مسيرتك المهنية إلا عندما تكون في العشرينات من عمرك، لذا فإن رعاية الطفل يمكن أن تكون أكثر تكلفة مما لو كنت أكثر استقرارًا ماليًا في الثلاثينيات من عمرك. ووفقاً لدراسة دنمركية ، فإن الأمهات اللاتي ينجبن لأول مرة في سن 31 إلى 34 عاماً والحاصلات على شهادة جامعية سوف يكسبن نحو 5000 دولار أكثر من متوسط ​​الدخل على مدار حياتهن. ومن ناحية أخرى، فإن أولئك الذين أنجبوا أطفالاً قبل أن يبلغوا 25 عاماً، سيحصلون على دخل أقل بنحو 80 ألف دولار.

2. من المرجح أن يكون لديك توأمان (أو ثلاثة توائم)

على الرغم من أن هذا يمكن أن يكون جانبًا سلبيًا، إلا أن الحمل المتعدد يعني أنه يمكنك أن تصبح والدًا لأكثر من طفل عندما تكون أكثر نضجًا واستعدادًا. إنها أخبار جيدة إذا كنت تريدين أكثر من طفل واحد، ولكنك تريدينهم فقط بعد أن تبلغي الثلاثينيات من عمرك. بعد كل شيء، تنخفض الخصوبة بحلول ذلك الوقت لكن فرصة إنجاب التوائم تزداد مع تقدم العمر لأن التغيرات الهرمونية تسبب إطلاق بويضات متعددة في نفس الوقت.

3. قد تعيش لفترة أطول

وجدت دراسة أن النساء اللاتي أنجبن طفلهن الأخير بعد سن 33 عامًا كن أكثر عرضة للعيش بعد سن 95 عامًا مقارنة بالنساء اللاتي أنجبن طفلهن الأخير في وقت سابق. لذا فإن تأجيل الحمل يمنحك فوائد ليس فقط تحسين نفسك عندما تكون في العشرينات من العمر وكسب المزيد في حياتك، ولكن أيضًا العيش لفترة أطول. وهذا يعني أنه سيكون لديك المزيد من السنوات لرؤية أطفالك وعائلتك ينمون.

4. قد يكون طفلك أكثر ذكاءً وأطول.

وجدت دراسة بريطانية أن النساء اللاتي لديهن أطفالهن البكر الذين تتراوح أعمارهم بين 30-39 هم أكثر عرضة لإنجاب أطفال أكثر ذكاءً من الأمهات الذين تتراوح أعمارهم بين 20-29. اكتشف جزء آخر من الأبحاث أن الأمهات الأكبر سنا من المرجح أن يكون لديهن أطفال أطول أيضا. نظرًا لأن معظم الناس يقدرون الأشخاص ذوي الذكاء والمكانة العالية، فقد يكون من المفيد الانتظار حتى تصلي إلى سن الثلاثين قبل الولادة.

مخاطر الولادة في العشرينات من عمرك

1. قد يكون الأمر متعبًا نفسيًا أكثر

إن العشرينات من عمرك هي أفضل السنوات بالنسبة لك لاكتشاف نفسك والمسار الذي تريد أن تسلكه في حياتك قد يجبرك الطفل خلال هذه السنوات على أخذ قسط من الراحة في حياتك المهنية أو يمنعك من الحصول على الترقية التي كنت تعمل بجد من أجلها. يمكن أن تكون هناك أيضًا مشكلات في العلاقة تنشأ من المسؤوليات المشتركة لرعاية الطفل. التسوية ليست سهلة، خاصة عندما يكون كلاهما يحاولان اكتشاف حياتكما.

2. قد تعاني من نتائج صحية أسوأ في وقت لاحق من حياتك.

يبدو أن هناك صلة بين صحة الأم وعمر ولادتها الأولى. كلما تأخرت المرأة في حملها الأول، كلما كان من المتوقع أن تكون صحتها أفضل. تم التنبؤ بأقصى قدر من الصحة للأمهات اللاتي أنجبن طفلهن الأول في سن الثلاثين تقريبًا. لذا فإن الأمهات الأصغر سنًا قد يخاطرن بالحصول على صحة أقل من المثالية وقد يعانين من المزيد من الآلام والأوجاع.

مخاطر الولادة في الثلاثينيات من عمرك

1. من المرجح أن تحتاجي إلى عملية قيصرية

نظرًا لأن الأمهات الأكبر سنًا أكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالحمل، فقد يجعل ذلك الولادة القيصرية ضرورية. على سبيل المثال، وجود مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم المذكور أعلاه قد يؤدي إلى الولادة الجراحية للطفل. هذه الولادة شائعة، ولكنها تأتي مع مخاطر إضافية مثل وقت التعافي الأطول مقارنة بالولادة الطبيعية.

2. هناك احتمال أكبر لتعرض أطفالك لمضاعفات.

من المرجح أن يكون لديك طفل أقل وزنًا عند الولادة وولادة مبكرة. يمكن أن يكون سببها وجود توأمان. غالبًا ما يعاني الأطفال المبتسرون ، وخاصة أولئك الذين يولدون في وقت مبكر، من مشاكل مثل مشاكل في التنفس، وضعف التعلم، ومشاكل في السمع. هناك أيضًا خطر أكبر لحدوث تشوهات الكروموسومات التي يمكن أن تؤدي إلى ولادة طفل يعاني من ظروف صحية.

لا يوجد عمر مثالي لإنجاب طفل.

ومن خلال هذه المعلومات، يمكننا أن نرى أنه لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع حول متى يكون أفضل عمر للمرأة للولادة. كل هذا يتوقف على أولويات كل امرأة. ربما يكون أفضل عمر لك لتكوني أمًا هو عندما تكونين مستعدة لمواجهة أي عقبات تصاحب الحمل.