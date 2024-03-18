الإثنين 18 مارس 2024
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الثقافة

"ساحر الحياة" و"أولاد مصر" في اليوم الثالث لنوادي المسرح الإقليمي بالصعيد

قصر ثقافة أسيوط
قصر ثقافة أسيوط

شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط، الأحد، استمرار عروض نوادي المسرح الإقليمي لمحافظات أسيوط والمنيا وسوهاج، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

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وقدم اليوم الثالث العرض المسرحي "ساحر الحياة" لفرقة ثقافة بني مزار، تأليف محمود جمال حديني وإخراج أيمن محمد مدين، وتدور أحداث العرض حول فرقة رقص معاصر تكمن في شخصية محورية بطلها يحلم بإنشاء فريق رقص معاصر، تحت رؤيته الفنية ويبدأ في غرس أفكاره وأحلامه التي لم يقدر على فعلها، وتبدأ الأحداث تتشكل بين أعضاء الفرقة على حسب مضمون كل شخصية.

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كما شهد المسرح عرض "أولاد مصر" لفرقة ثقافة أبو قرقاص، تأليف محروس محمد إسماعيل وإخراج عمر مكرم عبد الرحمن، ويتناول العرض فكرة الانتماء والمواطنة وحب الوطن وكيفية الحفاظ عليه، ويوجه رسالة لأبناء الوطن أن يتكاتفوا في مواجهة أعدائه.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وحضرها أعضاء لجنة التحكيم، المكونة من الكاتب المسرحي أحمد الصعيدي والناقدة د. عبير منصور، د. أحمد عادل وجمال عبد الناصر عضو لجنة الرقابة على المصنفات، ونخبة من المبدعين والمثقفين بأسيوط.

تقام العروض في الثامنة مساء يوميا، ويشهد المسرح اليوم الاثنين عرض "راشومون" لفرقة ثقافة ملوي من إخراج وائل مجدي، إلى جانب عرض "حواديتنا" لقصر ثقافة المنيا تأليف أحمد سمير، وإخراج عبد الله مصطفى.

وتختتم الفعاليات غدا الثلاثاء بعرض "كروان وشاهد عليهم" لفرقة ثقافة أسيوط تأليف وإخراج هاني محمد، يعقبه العرض المسرحي"نقطة بيضا" لفرقة ثقافة أسيوط تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج عمرو عنتر.

وأطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، ضمن برامج وزارة الثقافة تحت شعار "مسرح فى كل حتة في مصر"، ويتنافس بها 163 عرضا مسرحيا من مختلف المحافظات.

قصر ثقافة أسيوط
قصر ثقافة أسيوط
قصر ثقافة أسيوط
قصر ثقافة أسيوط
قصر ثقافة أسيوط
قصر ثقافة أسيوط
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