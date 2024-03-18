الإثنين 18 مارس 2024
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الدين لله

وزير الأوقاف: نسعى لتعاون يحترم سيادة دولنا ولا يستبيح دماءنا ولا أوطاننا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر، "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، اليوم الإثنين، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.


وأكد وزير الأوقاف في كملته على نقطتين:
الأولى: سياق الحديث عن وحدة الصف وعدم الفرقة في القرآن الكريم، ذلكم السياق الذي ارتبط بعدة سياقات لا تنفك عنه، وهي تقوى الله (عز وجل) والاعتصام به، وأنه لا قوة لنا ولا قدرة لنا على مواجهة أعدائنا إلا بوحدة صفنا، فقوله تعالى في سورة الأنفال في الآية السادسة والأربعين: "وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ"، هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى في الآية الخامسة والأربعين: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، فلا ثبات ولا قوة لنا في مواجهة أعدائنا إلا بوحدة صفنا.


وقوله تعالى: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"، جاء بعد الأمر بالتقوى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ"، ومن تقوى الله (عز وجل) أن نعتصم بحبله جميعًا. ثم نقرأ بعدها في الآيتين الرابعة والخامسة بعد المائة: "وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"، فالأمر بوحدة الصف أمر بالمعروف والنهي عن الفرقة نهي عن المنكر وفيهما فلاح هذه الأمة.


وربما يسأل سائل: هل ذلك ممكن مع واقعنا المؤلم؟، فنقول وبكل ثقة نعم إذا صدقت نوايانا مع الله (عز وجل) ثم مع أنفسنا وبعضنا بعضً، حيث يقول الحق سبحانه: "وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، مع ملاحظة أن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ"، فلا قوة لنا إلا باعتصامنا بالله (عز وجل) ووحدة صفنا: 
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا
فإذا انفردن تكسرت آحادا


والنقطة الثانية أكد فيها أن وحدة الصف واجبة على كل حال من منطلق إيماني، وأنها في ظل التحديات الراهنة التي تتهدد بعض شعوب أمتنا بل تتهدد الجميع تعد واجب الوقت ومن أولى أولوياته، كما نؤكد أن كل من يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويحترم سيادة دولنا، ولا يستبيح دماءنا ولا أعراضنا ولا أموالنا ولا أوطاننا، ولا يؤلب علينا أحدًا، ولا يأوي لنا عدوًا، ولا مفسدًا في ديارنا، فهو منَّا ونحن منه، ويدنا ممدودة له بالمحبة والسلام.

وتابع: نبني علاقاتنا على الاحترام المتبادل، وإذا كان شوقي (رحمه الله) قد قال في شأن الاحترام المتبادل بين الأديان:
نعلي تعاليم المسيح لأجلهم
ويوقرون لأجلنا الإسلاما
الدين للديان جل جلاله
لو شاء ربك وحَّد الأقواما
وقال إنه من باب أولى أن يحترم كل منا في المذاهب المختلفة مشاعر الآخر وأن يتحاشى ويتفادى جرحها أو كلمها أو نكأها، بل مجرد مسها، فالعلاقة الرشيدة هي التي تقوم على احترام مشاعر الآخرين بصدق في السر والعلن بل في السر كالعلن حتى نستطيع معًا أن نصنع تعايشًا حقيقيًّا وسلامًا حقيقيًّا لنا وللإنسانية جمعاء.

ولفت إلى أن هذه المؤتمرات تسهم بلا شك في بناء جسور الثقة وعلمية التقارب، وتكسر بلا شك كثيرًا من الحواجز، وأننا نعمل على ذلك، وسنظل نعمل عليه لا نحيد عنه، بغض النظر عن مواقف الآخرين لإيماننا العقدي بأننا يجب أن نعمل على ذلك ما وسعنا الجهد والطاقة، من منطلق طاعتنا لله ولرسوله (صلى الله عليه وسلم)، ونكل أمرنا وأمر إخوتنا في الدين إلى الله، هو ولينا ومولانا وحسبنا وحسبهم، فنعم المولى ونعم الوكيل.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بناء الجسور المذاهب الإسلامية مكة المكرمة

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