الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل محارب الحلقة 7.. أحمد زاهر يخطط للخلاص من المحامي وصفي

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تصاعدت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل محارب الحلقة 6، الذي يعرض يوميًا في التاسعة على قناة سي بي سي، وهو من بطولة حسن الرداد وسلوى عثمان وماجد المصري.

 

ملخص أحداث مسلسل محارب الحلقة 6

 

وتشهد أحداث مسلسل محارب الحلقة 7 العديد من الأحداث الشيقة يذهب المحامي وصفي لأسرة انجي “ناهد السباعي” ووالدها “محمود البزاوي” للوصول الى حل وسط بين محارب وعزازي.

 

وأقنع “المحامي وصفي” والد انجي بالوصول الى محارب للتفاوض معه حول التنازل عن القضية على أن يعطي كل منهم مبالغ مالية.

 

فيما يدور حوار بين أحمد زاهر وجيهان عن وصفي وأنه سوف يتخلص منه في أقرب فرصة، حتى لا يبتزه أو أن يكشف أمر سرقة عمولات من شركة عزازي.

 

وخلال  أحداث مسلسل محارب الحلقة 6، يعطي المحامي حسام لـ أخو محارب مبلغ كعربون ومقدم للتنازل يصل إلى 20 ألف جنيه، وهو ما جعل أخو محارب يتحمس أكثر للتنازل.

 

قصة مسلسل محارب للفنان حسن الرداد

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب للفنان حسن الرداد

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.


يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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