الأحد 17 مارس 2024
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أبوعاصي يكشف لـ"أبواب القرآن" عن مغالطات شائعة في فهم النص القرآني (فيديو)

أبواب القرآن
أبواب القرآن

أوضح الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات العليا السابق، مواقفه من بعض التفسيرات الشائعة للنص القرآني.

وتطرق أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إلى مسألة الإمام المنتظر، مؤكدًا على أن القرآن يتحدث عن نوعين من الحشر: حشر يوم القيامة وحشر في الحياة الدنيا، وأن الآيات لا تشير إلى هذه الفكرة.

كما ناقش، التفسيرات المختلفة للآيات القرآنية، مشيرًا إلى أن بعض المفسرين يفسرون الأذى والسب الوارد في القرآن على أنه ما واجهه الأنبياء من قبل، بينما يرى آخرون أن "ما يقال لك" يعني الوحي الذي جاء الرسل من قبل، وأضاف أنه على الرغم من وجود احتمال لهذا التفسير، إلا أن سياق القرآن يدل على خلافه.

وأشار إلى أخطاء شائعة في فهم النص القرآني، مثل نسبة قول "وما ابرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء" لسيدنا يوسف، بينما هو في الحقيقة قول امرأة العزيز، مؤكدا على أهمية السياق في تحديد المعنى، وموضحًا أن الكلمات تستمد معانيها من السياق الذي ترد فيه، وهو ما يُعد روح الكلام وجوهره.

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