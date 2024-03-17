الأحد 17 مارس 2024
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أبوعاصي يحذر لـ"أبواب القرآن" من تحريف معاني القرآن لأغراض متطرفة (فيديو)

أبواب القرآن
أبواب القرآن

حذر الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات العليا سابقًا، من مخاطر تحريف معاني القرآن الكريم لخدمة أجندات متطرفة.

وأشار أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن بعض المفسرين يستغلون النصوص القرآنية خارج سياقها الصحيح، مما يؤدي إلى تفسيرات مغلوطة قد تصل إلى حد التحريم والتكفير.

ومن جانبه، أكد «الباز» على خطورة هذه الممارسات، مستشهدًا بأمثلة منها تفسير "لهو الحديث" بمعنى الغناء وتحريمه، وتفسير الجهاد بمعناه العام دون تحديد، مما يؤثر مباشرة على حياة الناس.

وأضاف أبو عاصي، أن هناك من يقوم بتأويل النصوص لأغراض مذهبية، مثل تفسير آيات قصة سيدنا موسى مع فرعون بما لا يتناسب مع السياق، أو تأويل آيات الحشر للإشارة إلى الإمام المنتظر، وهو ما يعد خروجًا عن النص القرآني وتحريفًا لمعانيه.

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