الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: القمة الأوروبية المصرية تحمل دلالات ومكاسب اقتصادية

النائب محمد الجارحي
النائب محمد الجارحي

أكد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، على أهمية القمة المصرية الأوروبية في القاهرة اليوم، موضحًا أن القمة تحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية؛ حيث تعكس التقدير الأوروبي لدور مصر المحوري في المنطقة، بالإضافة إلى طموحات الاتحاد الأوروبي في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر في ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار "الجارحي" إلى أن مصر تُعد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة إلى أفريقيا، حيث تأتي القمة تزامنًا مع مرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004، والرغبة المصرية في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر.

 

txt

نص كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية

 

وأضاف أن القمة المصرية الأوروبية اليوم، نجاح كبير للدولة المصرية وتأكيد على ريادتها وبروز دورها عربيًا ودوليًا، وعقدها في القاهرة يؤكد على أهميتها الشديدة ونتائجها المنتظرة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر كدولة إقليمية كبرى ومؤثرة، ويعترف بموقع مصر الاستراتيجي ودورها في حل مشكلات المنطقة.

ووصف النائب محمد الجارحي استضافة القاهرة بالتاريخية، مؤكدًا أنها ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، مشيرًا إلى تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.

وذكر وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الملفات التي ستناقشها القمة تتضمن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعقد اجتماعات قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، ومن أبرز تلك الملفات العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة. كما ستناقش القمة الأوضاع الإقليمية، وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على الأمن والسلم الدوليين. وأعرب عن أمنيته في أن تساهم القمة في إيقاف العدوان الإسرائيلي على أشقائنا في غزة.

النائب محمد الجارحي لجنة المشروعات مجلس النواب المصرية الأوروبية المصرية

مواد متعلقة

42 حزبًا سياسيًا: مصر سعت بكل الطرق لإدخال مساعدات إلى الأشقاء في غزة

تفاصيل التقرير السنوي السابع لمؤسسة ماعت عن حالة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية

إيمان كريم: المرأة المصرية تساند الدولة في كافة خطط التنمية

إشادة أممية بجهود مصر فى دعم "الأمم المتحدة للمرأة" لإيصال المساعدات لغزة

مايا مرسي تستعرض التقدم المحرز في ملف العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي

"القومى للمرأة" يواصل الحملة التوعوية "المرأة المصرية.. مفتاح حياة"

مايا مرسى: المرأة المصرية ستظل هى أساس المجتمع ومصدر قوته

"المصريين": وقفة متطوعى التحالف الوطنى أمام معبر رفح تأكيد لموقف مصر الداعم لفلسطين

الأكثر قراءة

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

مشاكل الغدة الدرقية الشائعة عند النساء: تعرف على أعراضها وعلاجها

مصر تتعاقد مع شركة عالمية لتشغيل شبكات الإنترنت الفضائى العام الجارى

أسرار خطة غزو رفح وعلاقتها بالهدنة فى غزة

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

عشيقة مسئول رشوة شركة مياه أسوان: حصلت على 5% عمولة من الصفقة قبل توقيع الأوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

محمد رفعت

المتحدة ورمضان المصري

أحمد أبوالمحاسن

الأزهر.. 1084 عامًا حتى ازدهر

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل