الكل يلعب لصالح إنتر.. يوفنتوس يتعثر من جديد ويتعادل مع جنوه في الكالتشيو

واصل فريق يوفنتوس نتائجه المتذبذبة وتعادل مع ضيفه جنوه سلبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وفشل فريق يوفنتوس في انتزاع المركز الثاني ولو يشكل مؤقت، رغم أنه رفع رصيده إلى 59 نقطة لكنه ظل في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ميلان، الوصيف ليتسع الفارق لإنتر المتصدر إلى 16 نقطة.

في المقابل، رفع جنوه رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر ليعزز تواجده في منتصف الجدول، ويضمن بنسبة كبيرة الابتعاد عن شبح الهبوط.

وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها يوفنتوس في تحقيق الفوز، كما أنها لمباراة رقم ثمانية التي يتعادل فيها الفريق في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 17 مباراة والخسارة في أربع.

في المقابل، أصبح هذا التعادل هو العاشر لجنوه في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في 11 مباراة.