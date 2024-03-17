الأحد 17 مارس 2024
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مصر

بعد طرحها بأيام.. 8 كيانات تتنافس على دراسة تطوير سلاسل الإمداد في مصر

هبة السيد
هبة السيد

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية أن 8 كيانات محلية كبيرة متخصصة فى مجال الدرسات الفنية تقدمت لشراء كراسة الشروط الخاصة بمناقصة لتقديم الدراسة الاستشارية لرفع كفاءة منظومة التخزين وسلاسل الإمداد على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار إن المشروع جاء تنفيذًا لتوجهات الدولة فى إطار استهداف وزارة التموين والتجارة الداخلية القيام بتطوير سلسلة الإمداد والتخزين للسلع الاستراتيجية بما يهدف إلى رفع كفاءتها وتماشيها مع المعايير الدولية، وذلك لضمان توفر السلع وتوزيعها على مستوي الجمهورية.

 

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وأكدت معاون الوزير، أن الهدف من المشروع وضع آلية دقيقة لتشكيل المخزون المناسب للسلع الاستراتيجية وفقًا لسمات مختلفة مثل مواسم الاستهلاك والعادات الغذائية المختلفة للمواطنين.

وأضافت أن الموعد النهائي لتلقي العروض وانعقاد جلسة فض المظاريف الفنية يوم الأحد 31 مارس 2024 بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء الاجتماع بالسادة مندوبي الكيانات المتقدمة للمناقصة اليوم بالجهاز، وذلك للرد على كافة الاستفسارات الفنية للمشروع والأسئلة قبل غلق باب تلقي العروض.

كيانات محلية كبيرة الدرسات الفنية مناقصة لتقديم الدراسة الاستشارية رفع كفاءة منظومة التخزين وسلاسل الإمداد الكيانات المتقدمة للمناقصة

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