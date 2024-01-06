السبت 06 يناير 2024
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مصر

عشماوى: إنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أى عقبات تواجه تنفيذ المشروعات التجارية واللوجستية

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات التجارية واللوجستية، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلًا عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى.

نشاط التجارة الداخلية يسهم بنسبة 22%؜ من إجمالى الناتج المحلى

وأوضح "عشماوى" أن نشاط التجارة الداخلية يسهم بنسبة 22%؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة، مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت- المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، حيث تتضمن مولا تجاريا ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر، وبحضور العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه جارٍ إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات، بحجم استثمارات يصل إلى 33.54 مليار جنيه، توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين اخر قرارات وزير التموين الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين أحمد الوكيل – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مشروع إنشاء مناطق لوجستية

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