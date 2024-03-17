الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حوادث طرق متفرقة بالمنيا

حوادث
حوادث

أصيب 8 أشخاص في 4 حوادث انقلاب وتصادم سيارات بطرق المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة 8 أشخاص في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة.

وانتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق، وتبين انقلاب سيارة 8 راكب بطريق الصعيد الزراعي، أمام عزبة عبدالحافظ بمركز سمالوط، مما تسبب في إصابة سيدتين، مقيمتين بقرية إطسا بمركز سمالوط.

وشهد طريق الصعيد الزراعي، انقلاب سيارة ربع نقل رقم 3148 ن ج ف، أمام ملف حافظ شمال مدينة ملوي، مما تسبب في شخصين اثنين مقيمين بمركز العدوه، كما شهد طريق الصعيد الزراعي، انقلاب سيارة مكروباص أمام قرية منسافيس، بمركز أبوقرقاص، بسبب السرعة، مما تسبب في إصابة عاملين اثنين، مقيمين بأبو قرقاص.

فيما أصيب، طالب وعامل، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية، أمام عزبة الناصرية بمركز دير مواس بسبب السرعة، وتم نقل المصابون، للمستشفيات للعلاج، والتحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة.

تحررت محاضر شرطة بالوقائع، وتولت النيابة العامة التصرف.

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