4 اقتراحات برغبة على مائدة اجتماع ثقافة "الشيوخ".. اليوم

تعقد لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ اجتماعًا لها، عقب الجلسة العامة، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب رامي جلال بعنوان "آفاق الاستفادة من الاقتصاد البرتقالي في مصر لتقوية الاقتصاد ودعم القوة الناعمة وتعزيز الهوية الوطنية"، كما تناقش الاقتراح برغبة من النائب عمرو عزت بشأن وضع منهجية واستراتيجية وطنية بشأن الاقتصاد البرتقالى.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جيفارا الجافي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، الطلب المقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

كما تناقش الجلسة الطلب المقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.

أجندة مجلس الشيوخ

وأكد النائب عادل اللمعي في طلب المناقشة أن الهدف منه هو مناقشة سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

وقال في المذكرة الإيضاحية: سبق أن وجه رئيس الجمهورية بتطوير النقل البحري المصري خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير المواني، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البيئية المصرية مع التكتلات الاقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي، وفقا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ 20 سبتمبر 2020.

وأضاف أنه بعد مرور أكثر من عامين على صدور تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري يسهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من ٤٤ سفينة.