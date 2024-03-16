مجاهد نصار: كلمة الرئيس في أكاديمية الشرطة تلبي طموحات المصريين

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي، خلال تفقده لأكاديمية الشرطة، بعثت برسائل مختلفة بخصوص الأوضاع الحالية في الدولة واقتصادها وحالة الأمن وموقف مصر من الكارثة الانسانية في قطاع غزة.

وأضاف "نصار"، في تصريح صحفي له اليوم، أن كلمة السيسي بأكاديمية الشرطة، سلطت الضوء على جهود الدولة لإعادة تصويب المسار الاقتصادى وتحسينه وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، عبر خطط فاعلة وقرارات قوية منها صفقة مشروع رأس الحكمة، والتي ضخت سيولة قدرها 10 مليارات دولار سيولة نقدية، وتحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب، والإفراج عن 3 مليارات دولار بضائع بالجمارك.

ولفت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها، ومستعدة لمواجهة أي تحدي في المستقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة وبتوجيهات الرئيس السيسي تعمل لتخطي هذه الصعوبات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقديم كل الدعم والمساعدة للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ولفت نصار، إلى أن كلمة الرئيس في أكاديمية الشرطة، سلطت الضوء كذلك على جهود مصر لوقف العدوان الاسرائيلي وحذرت من اجتياح رفح، علاوة على ضرورة ادخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيرا إلى أن الكلمة تلبي طموحات المصريين نحو الجمهورية الجديدة، وتؤكد على قوة الدولة المصرية وضبط مسار الاقتصاد بعد أزمات طاحنة عالمية وداخلية تعرض لها.

واختتم النائب مجاهد نصار، ان هناك ثقة تامة في قوة القيادة المصرية وتوجهاتها، علاوة على أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة فى الاوضاع الاقتصادية يشعر بها ملايين المصريين.

فيما قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي شرع سنةً لم يسبقه فيها رئيس من قبل وهي الحرص على خلق جيل واعي وعلى قدرٍ عالٍ من المعرفة بكل ما يدور حوله.



وأضاف السعيد، أن الرئيس السيسي نجح من خلال ذلك في خلق ظهير شعبي ومجتمع آمن محصن ضد الشائعات والأفكار الخبيثة والسلبية، وقادر على الخطى بجانب دولته في معركة الوعي والنهوض التي تخوضها.



وأشار في تصريحات له، إلى أن رسائل الرئيس بأكاديمية الشرطة تحمل رسائل طمأنة على الشأن الداخلي تؤكد صحة المسار الذي تسير عليه الدولة لإصلاح الأوضاع ومواجهة التحديات، وتعزيز معركة الوعي العام لتقوية البناء الوطني الداخلي.

