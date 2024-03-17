الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة متهمَين بخطف طالب فى الزيتون

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة متهمَين بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده في منطقة الزيتون.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة، يفيد بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسي في منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته.

وباستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

محكمة جنايات القاهرة خطف طالب

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