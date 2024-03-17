طلب إحاطة لـ"الصحة" بشأن نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى وزارة الصحة والسكان، بشأن نقص أدوية السكر والمناعة في التأمين الصحي.

وأشارت "متى" فى بيان صحفى لها إلى أن هناك العديد من أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى غير موجودة سواء بالنسبة للأطفال أو كبار السن، رغم ثبات سعر الدولار بعد قرار البنك المركزى الأخير بتحرير سعر الصرف، ما ساهم في انخفاض أسعار الأدوية في السوق.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه رغم انخفاص أسعار الأدوية في السوق، إلا أنه ما زالت هناك مشكلة كبيرة فى نقص توافر أدوية السكر والمناعة للأطفال وكبار السن، ما يمثل خطورة شديدة على صحتهم ويهدد حياتهم بشكل كبير، مشيرة إلى أن هذه الأدوية ليس لها أى بديل.

وطالبت وزارة الصحة والسكان بضرورة التدخل بشكل عاجل لحل أزمة نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى، خاصة أن هناك العديد من الأطفال يعانون من أمراض فى الكبد والبنكرياس ويحتاجون إلى الأنسولين ولا يتوافر لديهم.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، الطلب المقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

كما تناقش الجلسة الطلب المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.

أجندة مجلس الشيوخ

وأكد النائب عادل اللمعي في طلب المناقشة، أن الهدف منه هو مناقشة سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.