السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مدير "الصحة العالمية" يدعو إسرائيل للامتناع عن شن هجوم على رفح

غزة
غزة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح جنوب قطاع غزة باسم الإنسانية.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور له على موقع إكس: "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية لشن هجوم بري على رفح، تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة سيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة".

txt

المياه الفلسطينية: توفير كميات من الوقود لتشغيل عدد من الآبار المائية فى غزة

وأضاف غيبريسوس: "باسم الإنسانية، ندعو إسرائيل إلى عدم المضي قدمًا في خطتها والسعي لإحلال السلام"، معتبرًا أن عملية الإجلاء التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها قبل الهجوم ليست حلًا ممكنًا.

وأوضح أن سكان رفح البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، ولا مرافق صحية تعمل بكامل طاقتها وآمنة يمكنهم الوصول إليها في أي مكان آخر في غزة.

txt

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف مفاجأة عن الموقف الأمريكى من العملية فى رفح

وتابع أن "الكثير من الاشخاص ضعفاء جسديًا، جائعون ومرضى إلى درجة لا يستطيعون النزوح مرة أخرى".

أوضاع سكان قطاع غزة بائسة لدرجة نفاد أعلاف الحيوانات لاستخدامها كغذاء

وسبق، وقال المستشار الإعلامي عدنان أبوحسنة لوكالة الأونروا، اليوم السبت، إن أوضاع سكان قطاع غزة بائسة لدرجة نفاد أعلاف الحيوانات لاستخدامها كغذاء، لافتًا إلى أن المساعدات التي أنزلت جوًا على القطاع غير كافية ولا تصل لكل محتاجيها.

وأكد أبوحسنة، ضرورة إدخال الدقيق بصورة فورية وتوفير المياه الصالحة للشرب، مضيفًا: "الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة لا يفي بالمطلوب".

وتابع: "سوء التغذية أصبح يشكل ظاهرة خطيرة وبدأ ينتشر في جنوبي القطاع"، مردفًا: "نحن أمام كارثة كبرى تتمثل في نقص الغذاء في القطاع".

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أعلنت، اليوم السبت، عن أن طفلًا واحدًا من بين كل 3 أطفال دون السنتين يعاني سوء التغذية الحاد في شمال غزة.

الصحة العالمية قطاع غزة رفح إسرائيل جيش الاحتلال

الأكثر قراءة

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. "الصباح" ينقلب على صديقه وأصفهان تستعد لزيارة تاريخية

مسلسل المعلم.. المخرج مرقس عادل يكشف كواليس حريق استوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة