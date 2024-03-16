مدير "الصحة العالمية" يدعو إسرائيل للامتناع عن شن هجوم على رفح

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح جنوب قطاع غزة باسم الإنسانية.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور له على موقع إكس: "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية لشن هجوم بري على رفح، تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة سيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة".

وأضاف غيبريسوس: "باسم الإنسانية، ندعو إسرائيل إلى عدم المضي قدمًا في خطتها والسعي لإحلال السلام"، معتبرًا أن عملية الإجلاء التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها قبل الهجوم ليست حلًا ممكنًا.

وأوضح أن سكان رفح البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، ولا مرافق صحية تعمل بكامل طاقتها وآمنة يمكنهم الوصول إليها في أي مكان آخر في غزة.

وتابع أن "الكثير من الاشخاص ضعفاء جسديًا، جائعون ومرضى إلى درجة لا يستطيعون النزوح مرة أخرى".

أوضاع سكان قطاع غزة بائسة لدرجة نفاد أعلاف الحيوانات لاستخدامها كغذاء

وسبق، وقال المستشار الإعلامي عدنان أبوحسنة لوكالة الأونروا، اليوم السبت، إن أوضاع سكان قطاع غزة بائسة لدرجة نفاد أعلاف الحيوانات لاستخدامها كغذاء، لافتًا إلى أن المساعدات التي أنزلت جوًا على القطاع غير كافية ولا تصل لكل محتاجيها.

وأكد أبوحسنة، ضرورة إدخال الدقيق بصورة فورية وتوفير المياه الصالحة للشرب، مضيفًا: "الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة لا يفي بالمطلوب".

وتابع: "سوء التغذية أصبح يشكل ظاهرة خطيرة وبدأ ينتشر في جنوبي القطاع"، مردفًا: "نحن أمام كارثة كبرى تتمثل في نقص الغذاء في القطاع".

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أعلنت، اليوم السبت، عن أن طفلًا واحدًا من بين كل 3 أطفال دون السنتين يعاني سوء التغذية الحاد في شمال غزة.