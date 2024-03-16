السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المياه الفلسطينية: توفير كميات من الوقود لتشغيل عدد من الآبار المائية فى غزة

غزة
غزة

أعلنت سلطة المياه الفلسطينية، اليوم السبت، عن أنها نجحت في إدخال 5 آلاف لتر من الوقود إلى قطاع غزة، لاستخدامها في تشغيل عدد من الآبار المائية في كل من مدينة غزة وجباليا شمال القطاع.

وقالت المياه الفلسطينية في بيان لها، اليوم، إن إدخال الوقود لتشغيل الآبار المائية، يأتي ضمن جهودها المتواصلة والرامية لمحاولة توفير المياه لأهالي قطاع غزة، إدراكًا للحاجة الماسة للمياه وخصوصًا في شمال القطاع.

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وأوضحت المياه الفلسطينية أن إدخال هذه الكمية من الوقود كخطوة مهمة نحو تشغيل ما أمكن من المرافق المائية في غزة لتوفير كميات من المياه للمواطنين، تداركًا للوضع المائي والإنساني الصعب هناك.

نسبة المياه المتوفرة أقل من 15-20% مما كانت عليه قبل العدوان

وتابعت المياه الفلسطينية، "إنه جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم باتت نسبة المياه المتوفرة أقل من 15-20% مما كانت عليه قبل العدوان في محافظات الوسط والجنوب، فيما تعتبر شبه منعدمة في محافظات شمال القطاع، الأمر الذي بات يهدد المواطنين هناك بخطر الموت عطشًا، كما أدى إلى ارتفاع معدلات الأمراض والأوبئة الخطيرة جراء اضطرار المواطنين إلى شرب مياه مالحة وملوثة، وكنتيجة لتدفق المياه العادمة في التجمعات المأهولة ومراكز إيواء النازحين في ظل انعدام خدمات الصرف الصحي".

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وأوضحت سلطة المياه الفلسطينية أنه من المقدر أن تزود الآبار التي تم تشغيلها اليوم حوالي 175 ألف نسمة بكميات من المياه، فيما ستتواصل الجهود في الأيام القليلة المقبلة لتوفير كميات إضافية من الوقود لتشغيل مزيد من الآبار تسهم في توفير كميات إضافية من المياه للمواطنين، في ظل أن حصة الفرد في اليوم من المياه الصالحة للاستخدام الآدمي لا تتجاوز لترات ضئيلة وتتناقص باستمرار جراء استهداف الاحتلال المتواصل للبنى التحتية والانقطاع التام للكهرباء.

المياة الفلسطينية قطاع غزة الآبار المائية غزة جباليا

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