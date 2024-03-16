مرشح لعضوية مجلس المحامين: برنامجي يتضمن إقامة مدن سكنية للمحامين بالمحافظات

قال المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إن برنامجه الانتخابي يتضمن التأكيد على حصانة المحامي وفقا لنصوص القانون وعمل بروتوكولات التعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والرؤساء المحاكم المختلفة ووزارة الداخلية؛ لإعادة بناء جسر الثقة والتعاون على أساس من الاحترام المتبادل والسعي لتذليل أية عقبات أخرى قد تواجه المحامين أثناء تأدية عملهم.

وأضاف في تصريحات له: كذلك يتضمن العمل على إقامة مدن سكنية للمحامين بجميع المحافظات بمقدمات ميسرة وأقساط طويلة الأجل وعلى أن ينفذ ذلك أيضا بدون تحميل النقابة أية مبالغ مالية بعقد شراكات وبروتوكولات مع الشركات الكبرى المتخصصه في هذا المجال.

ولفت إلى أهمية استعاده الأراضي التي تم سحبها وإنقاذ ما تبقى منها واستغلالها في مشروعات استثمارية أهمها إنشاء مستشفيات في مختلف أنحاء الجمهورية والاتفاق مع شركات تتولى إدارتها بمقابل يوفر خدمات العمليات والعلاج مجانا.

وأكمل: العمل على إنشاء قناة فضائية تقوم بتوفير دخل لنقابة المحامين والتي تسعى على تحسين صوره المحامي لدى الكافة بعمل برامج توعية موسعة التي تقوم على عدة محاور (الإعلام- السوشيال ميديا- العمل الميداني) تحسين صورة المحامي وإزالة ما لحق بها من إشاعات ونشر الثقافة القانونية وعرض لقاءات قانونية مع أبرز شيوخ المهنة والكوادر المهنية.

كما أشار إلى ضرورة تفعيل النص الخاص بحصانه المحامي وتقديم أي شخص يرتكب جريمة ضد أي محامي إعمال وتفعيل لنص المادة 50 مكرر 51 من قانون المحاماة، والعمل على إقرار قانون الإدارات القانونية على أن ينص على الاستقلال الفني والإداري والمالي والمساواة بأعضاء هيئة قضايا...