احتراق استديو الأهرام بالكامل خبر حزين جدًا، واحتراق عدد من الشقق السكنية المجاورة له كارثة بكل المقاييس.. تخيل أن تكون نائمًا فى بيتك والنيران تدخل عليك وتلتهم منزلك.. كارثة.

الاستديو أنشئ عام ١٩٤٤ وتم تصوير عدد كبير جدًا من الأفلام والمسلسلات الدرامية فية.. هو تراث فنى ضخم ضاع فى الحريق وضاعت معه ديكورات مسلسل «المعلم» لمصطفى شعبان والذى يعرض حاليًا.. ربنا يعوض.

البعض يفكر فى إفيه، والبعض الآخر يهتم بالبحث عن أداء معين يحول المشهد الذى يؤديه إلى «ماستر سين»، لكن الأصل عند أكرم حسنى أنه يبحث عن فكرة غير تقليدية للمسلسل وهى مغامرة قد تفشل مثل مسلسل «رجالة البيت» وقد تنجح مثل باقى الأعمال، فى هذا العام أكرم حسنى يراهن على فكرة جديدة فى «بابا جه»، مسلسل اجتماعى كوميدى يناقش تفاصيل ومشاكل حياتية فى البيوت بدون ضجيج أو صياح، دراما بابا جه ممتعة.

بابا جه.. ميزة أكرم حسنى أنه يمنح مساحة تمثيل وكوميديا لممثلين آخرين فى كل أعماله.. أحمد أمين أهمهم، فى هذا المسلسل يمنح الفرصة لمحمد أوتاكا الذى عرفه الناس فى أعمال كثيرة أشهرها دور غريب البواب فى اللعبة.. أوتاكا موهوب ودمه خفيف.

بعد أن قرر أكرم حسنى العمل فى مشروع استئجار الأب، وقال لزوجته نسرين أمين إنه يعمل على السيارة وبدأت فى تغيير طريقتها فى التعامل لأنه هيشتغل ويصرف ع البيت سألها بعد عودته «هو احنا مش هناكل»، ردت عليه سريعًا بأنها هتجهز له الأكل، ولوهلة تخيلت أنها هتقوله «ما انت دافع بقى».

صرحت صبا مبارك فى مسلسل لحظة غضب، لصديقتها ناردين فرج، بأنها قتلت زوجها محمد فراج، على أساس ناردين اللى قتلت زوجها بالسم تتطمن وكده.

روجينا خرجت من السجن فى «سر إلهى» وراحت ع المقابر ولقيت ثروة هارون مخبيها هناك، وأحمد العوضى خرج من السجن فى «حق عرب» وراح على «سلوى عثمان»- اللى حتى الآن هى امه- فى المستشفى، وقالت له إنها مش هتخرجه م البيت تانى زى ماكانت بتعمل وهو صغير، وحسن الرداد هرب من السجن علشان ياخد بتار والدته فى «محارب».

حسن الصباح فى الحشاشين بيخطط لاغتيال الخليفة العباسى وكلف به أحد رجاله.. الصباح بدأ فى رفع سقف الاغتيالات من المؤذن إلى الخليفة.

أحمد رزق يطرد كل عائلة أمير كرارة من المنزل، خليك فاكر إنى قلت لك بلاش أمير كرارة هيعمل منه بطاطس محمرة على آخر المسلسل.

من الأشياء الجميلة فى مسلسل «بيت الرفاعى» أنه يعرف الناس على مرض الهيموفيليا المصابة به أخت أمير كرارة ومرض أنيميا الفول التى أصيبت به ابنته.. كلا المرضين يعانى منهما آلاف المصابين ويتألمون فى صمت، وهو أحد أدوار الفن فكما عرفنا فى مسلسل حالة خاصة بمرض التوحد ومشاكله يعرفنا الآن بمعاناة جديدة.. ربنا يشفى مرضانا.

الكبير أوى: الحمد لله إن جوازة أمينة خليل من نفادى باظت وإلا كنا هنشوف هجرس يطلب من الكبير يجوزه روبى.