السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى بورسعيد

السجن
السجن

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد،عاطل بالسجن 3 سنوات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة  ببورسعيد.

 صدر الحكم  برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

وتعود أحداث الواقعة والمتهم فيها" محمد م "عاطل، حيث أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا للحشيش، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا بندقية، و10 طلقات مما تستعمل على السلاح الناري، وذلك في غير الأحوال المصرح فيها قانونًا.

 وثبت معمليًا أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه على الميزان الحساس 280 جرامًا، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بندقية خرطوش بماسورة مثقولة من الداخل، وأن الذخائر المضبوطة من المستخدمة عليه، كاملين الأجزاء وصالحين للاستعمال، وثبت بإجراء المعاينة على مسكن المتهم إمكانية استقرار المضبوطات على النحو الذي شهد به الشاهد، وأن له السيطرة المادية والفعلية على العين محل المعاينة.

محكمة جنايات بورسعيد المواد المخدرة الاتجار المستشار جودت ميخائيل قديس

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