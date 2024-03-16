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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر تدين الهجوم الإرهابى على فندق فى العاصمة الصومالية مقديشو

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٦ مارس الجارى، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. 

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المشين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها وسلامتها، مؤكدةً إدانتها الشديدة لكافة صور العنف والتطرف والإرهاب، ومطالبةً بتضافر الجهود الدولية للتصدي لها وتجفيف منابعها.

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