برلمانى: دراما المتحدة أعادت الريادة الحقيقية للفن المصرى

قال أحمد الخشن عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في اقتحام مجال الفن بصورة إيجابية تعكس دور القوى الناعمة جيدًا داخل المجتمع الراقي، مشيرًا إلى دراما الشركة المتحدة شهدت نقلة وطفرة غير مسبوقة على مستوى الفن المصري والعربي، من خلال سلسلة من المسلسلات المتنوعة ذات الثقل التاريخي والاجتماعي والثقافي والديني.

وأكد "الخشن" في تصريح صحفي له اليوم، أن الشركة المتحدة تثبت يومًا بعد يوم نجاحها وريادتها في مجال الفن المصري، وعملت على جذب المشاهد المصري والعربي بمسلسلات تاريخية كمسلسل الحشاشين، وغيرها من المسلسلات التي تحتوي على طابع اجتماعي وكوميدي وثقافي، هادف يستهدف منه زيادة الوعي لدى الجمهور.

ولفت إلى أن المتحدة أصبحت عنصرًا رئيسيًا داخل كل أسرة مصرية، بما تقدمه من محتوى درامي إيجابي يسهم في توفير مناخ ملائم للمشاهد المصري مراعيًا العادات والتقاليد الاجتماعية والأعراف المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن مسلسل الحشاشين يعد طفرة مختلفة نجحت فيها الشركة المتحدة من خلال توفير كل مقومات نجاح عمل درامي بهذا الشكل الذي يليق بالفن المصري.

من جانبه، قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، خطوة مهمة نحو تعزيز دور العمل الأهلي في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعد منصة تنسيقية لجهود المجتمع المدني في مصر وساعد في عدم إهدار كثير من موارد الجمعيات الأهلية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن القانون سيسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، ورفع كفاءة العمل الأهلي وتحسين أدائه، وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني للمجتمع، فضلًا عن تعزيز دور المجتمع المدني في صنع القرار.