ريهام الشبراوى تكتب: دراما المتحدة.. ريادة تستعيد القوى الناعمة للفن المصرى

تشهد ساحة الدراما المصرية، هذا العام، ازدهارًا استثنائيًا بفضل تنوع الأعمال التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم رمضان 2024، حيث تُقدم الشركة باقة ثرية من المسلسلات التي تُخاطب جميع فئات المجتمع، وتتناول مختلف القضايا بمعالجات فنية مُبتكرة.

تتميز مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتنوعها الفريد، حيث تُقدم مزيجًا فريدًا من الأعمال التاريخية والاجتماعية والشعبية، بالإضافة إلى الأعمال الكوميدية وأعمال الأطفال والأعمال الأدبية، الأمر الذي يحقق تنوعا فريدا يُثري المشهد الدرامي.

وتعد معالجة قضايا الأسرة والمجتمع بجرأة وواقعية أحد مميزات دراما الشركة المتحدة للموسم الرمضاني الحالي، حيث تولي الشركة اهتمامًا خاصًا بقضايا الأسرة المصرية، حيث تُقدم مسلسلات تُناقش مختلف جوانب الحياة الأسرية، وتُسلط الضوء على المشكلات التي تواجهها. كما تُعنى الشركة بتناول القضايا المجتمعية بجرأة وواقعية، مُتخذةً من الفن وسيلة للتعبير عن هموم المواطن المصري.

يُعد تنوع مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ظاهرة صحية تُثري المشهد الدرامي المصري، وتُقدم للمشاهد خيارات مُتنوعة تلبي مختلف الأذواق، وهو ما يعد ظاهرة صحية تُثري الذائقة الفنية، حيث دوما ما تُؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التزامها بتقديم محتوى درامي مُتميز يُثري الساحة الفنية المصرية، ويُسهم في تعزيز قيم المجتمع.

وهناك حالة من الإجماع حول ما تشهده الساحة الدرامية العربية من نقلة نوعية؛ بفضل جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تضع الشركة بصمتها المميزة من خلال استراتيجية ذكية تعتمد على تجديد محتواها الدرامي وتنوعه، وتبرز في مقدمة هذه الاستراتيجية استعانة الشركة بالوجوه الشابة في أعمالها الدرامية، إيمانًا منها بضرورة خلق جيل جديد من النجوم قادر على جذب مختلف شرائح الجمهور، خاصة فئة الشباب.

وتُثري الشركة المتحدة المشهد الدرامي العربي، من خلال تقديم قوالب درامية متنوعة تخاطب الأسر المصرية وتُركز على الجوانب التاريخية، مما يُساهم في خلق نضج درامي فريد من نوعه، ولم تغفل الشركة عن أهمية المحتوى الهادف الذي يناسب جميع الأذواق والأعمار، حيث تُقدم باقة غنية من المسلسلات التي تُثري الثقافة العربية وتُعزز قيمها.

وتُعدّ مبادرة الشركة المتحدة بتقديم جميع مسلسلاتها خلال شهر رمضان عبر قنواتها ومنصة "ووتش إت"، مصاحبة بلغة الإشارة، خطوة رائدة تُجسد التزامها بالمسئولية الاجتماعية وحرصها على دمج جميع فئات المجتمع، حيث تُسهم دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل كبير في إعادة جذب المشاهد للشاشة الصغيرة من خلال أعمال ضخمة وذات رؤية فذة.

وتُدرك الشركة أهمية الدراما المصرية كقوة ناعمة لمصر، حيث يتم عرض مسلسلاتها ليس في مصر فقط، بل في جميع الدول العربية والإقليمية، مما يُسهم في نشر الثقافة المصرية وتعزيز التواصل بين الشعوب العربية، وبهذه الخطوات الجادة، تُؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ريادتها في مجال الإنتاج الدرامي العربي، وتُرسّخ مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة المحتوى الهادف الذي يُثري ثقافتنا العربية ويُعزز قيمنا المجتمعية الحميدة بسلاح الفن الرائد.

د / ريهام الشبراوي

مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى