اختبار حسام حسن الأول وقمم نارية.. ماذا ينتظرنا في التوقف الدولي؟

أيام قليلة وتبدأ فترة التوقف الدولي في مارس الجاري، حيث يترأسها الاختبار الأول لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد تعيينه رسميًا.

وتشهد فترة التوقف الدولي مشاركة مصر في بطولة كأس العاصمة الإدارية كما تشهد العديد من المباريات الودية القوية والملحق النهائي لتصفيات يورو 2024.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض أبرز ما ينتظرنا في فترة التوقف الدولي..

بطولة كأس العاصمة الإدارية

تنطلق الجمعة 22 مارس بالمباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي مصر ونيوزيلندا والتي تقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ثم تقام بعد ذلك مباراة منتخبي تونس وكرواتيا بتمام الساعة الحادية عشر.

وستقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث يوم 25 مارس الجاري وستكون المباراة النهائية والتتويج في 26 مارس.

ملحق يورو 2024

وتقام مباريات نصف نهائي ملحق يورو 2024، يوم الخميس 21 مارس لعام 2024، فيما تقام المباريات النهائية يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر نفسه.

وتنقسم قرعة ملحق يورو 2024 إلى 3 مسارات، مقسمة إلى مباراتي نصف نهائي من دور واحد، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية، والثلاث منتخبات الفائزة تتأهل إلى النسخة المقبلة من يورو.

مباريات ودية نارية

يواجه منتخب البرتغالي نظيره السويد 21 مارس، وفي 23 مارس ستكون المباراة الأهم بين إنجلترا والبرازيل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وفي نفس اليوم يلعب منتخب فرنسا ضد ألمانيا في لقاء ودي قوي.

وتختتم فترة التوقف الدولي يوم 26 مارس بمواجهة قمة ودية وقوية بين البرازيل وإسبانيا.