السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اختبار حسام حسن الأول وقمم نارية.. ماذا ينتظرنا في التوقف الدولي؟

منتخب مصر
منتخب مصر

أيام قليلة وتبدأ فترة التوقف الدولي في مارس الجاري، حيث يترأسها الاختبار الأول لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد تعيينه رسميًا.

وتشهد فترة  التوقف الدولي مشاركة مصر في بطولة كأس العاصمة الإدارية كما تشهد العديد من المباريات الودية القوية والملحق النهائي لتصفيات يورو 2024.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض أبرز ما ينتظرنا في فترة التوقف الدولي..

بطولة كأس العاصمة الإدارية

تنطلق الجمعة 22 مارس بالمباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي مصر ونيوزيلندا والتي تقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة  ثم تقام بعد ذلك مباراة منتخبي تونس وكرواتيا بتمام الساعة الحادية عشر.

وستقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث يوم 25 مارس الجاري وستكون المباراة النهائية والتتويج في 26 مارس.

ملحق يورو 2024

وتقام مباريات نصف نهائي ملحق يورو 2024، يوم الخميس 21 مارس لعام 2024، فيما تقام المباريات النهائية يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر نفسه.

وتنقسم قرعة ملحق يورو 2024 إلى 3 مسارات، مقسمة إلى مباراتي نصف نهائي من دور واحد، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية، والثلاث منتخبات الفائزة تتأهل إلى النسخة المقبلة من يورو.

مباريات ودية نارية

يواجه منتخب البرتغالي نظيره السويد 21 مارس، وفي 23 مارس ستكون المباراة الأهم بين إنجلترا والبرازيل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وفي نفس اليوم يلعب منتخب فرنسا ضد ألمانيا في لقاء ودي قوي.

وتختتم فترة التوقف الدولي يوم 26 مارس بمواجهة قمة ودية وقوية بين البرازيل وإسبانيا.

التوقف الدولي حسام حسن منتخب مصر مصر كأس العاصمة الإدارية

مواد متعلقة

منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد القاهرة استعدادًا للدورة الرباعية

آس: استدعاء مدافع برشلونة لقائمة منتخب إسبانيا الأول

الأكثر قراءة

عاجل| مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق ستوديو الأهرام؟

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم الإمبابى بعد تصريحات "تبديل دولارات مع سماسرة على حدود السودان مقابل تصدير المعسل"

سقوط 10 مصابين واحتراق 10 عقارات.. النيابة تكشف تفاصيل حريق استوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة