الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجموعة السبع تسعى لتحسين إجراءات حماية الكابلات البحرية

مجموعة السبع
مجموعة السبع

اتفقت دول مجموعة السبع، اليوم الجمعة، على تحسين إجراءات أمن كابلات الاتصالات السلكية واللا سلكية في البحر في مواجهة التهديدات المتزايدة.

واتفق وزراء الصناعة والرقمنة المجتمعون في ترينتو بشمالى إيطاليا، اليوم الجمعة، على أن تطوير بنية تحتية آمنة ومرنة للبيانات يمثل أولوية.

وقال الوزراء في إعلانهم الختامي: "إننا نؤكد مجددا بشكل خاص أهمية الكابلات البحرية بالنظر إلى القيمة المتنامية للاتصال الآمن".

وتتم معالجة غالبية حركة البيانات الدولية عبر الكابلات الموجودة في قاع البحر.

وبعد التدمير الذى حدث مؤخرا للكابلات البحرية في بحر البلطيق والبحر الأحمر، هناك مخاوف من إمكانية استهداف كابلات البيانات في حالة نشوب صراع.

ففي أكتوبر الماضي، على سبيل المثال، تعرض كابل الاتصالات الذي يربط بين السويد وإستونيا لأضرار، وتشير الاحتمالات إلى حدوث عمل تخريبي أدى إلى ذلك.

وحدثت، أمس الخميس، أيضا مشكلات وأعطال في الكابلات على الساحل الغربي لإفريقيا، ما تسبب في انقطاع كبير في اتصالات الإنترنت في العديد من البلدان.

مجموعة السبع كابلات الاتصالات البحر الصناعة إيطاليا

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