5 طرق لتحسين مستويات الذاكرة تعرف عليها

يمكنك تحسين ذاكرتك بشكل كبير من خلال تطبيق عادات معينة في روتينك اليومي، بغض النظر عن عدد المرات التي تعاني فيها من فقدان الذاكرة، من خلال 5 طرق عملية للمساعدة في الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين الذاكرة، نستعرضها في السطور التالية.

حافظ على نشاطك البدني

النشاط البدني ليس مفيدًا للجسم فحسب، بل مفيد أيضًا للدماغ، فممارسة التمارين الرياضية بانتظام تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يمكن أن يعزز الوظيفة الإدراكية ويقلل من خطر انخفاض الذاكرة.

مارس التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.

يمكن أن تساعد الأنشطة مثل المشي أو الركض أو السباحة أو الرقص في الحفاظ على نشاط الدماغ والذاكرة سليمة.

تحدى عقلك

تماما مثل العضلات، يحتاج دماغنا إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ليظل قويا وصحيا.

مارس الأنشطة التي تحفز العقل وتتحدى القدرات المعرفية.

تعد الألغاز وألعاب الذكاء والألعاب مثل سودوكو أو الكلمات المتقاطعة طرقًا ممتازة لإبقاء عقلك نشطًا وتحسين الاحتفاظ بالذاكرة.

تعلم مهارات أو هوايات جديدة يمكن أن يوفر التحفيز الذهني ويساعد في بناء مسارات عصبية جديدة، مما يحافظ على مرونة الدماغ وقدرته على التكيف.

تنظيم الوقت

أحد الأسباب الشائعة لفقدان الذاكرة هو النسيان بسبب نقص التنظيم. من خلال إنشاء قوائم المهام والجداول الزمنية.

يمكنك المساعدة في الحفاظ على مهامك ومسؤولياتك منظمة ويمكن الوصول إليها بسهولة.

اعتد على تدوين المواعيد والمواعيد النهائية والمهام المهمة، وارجع إلى القوائم بانتظام للبقاء على المسار الصحيح.

تقسيم المهام إلى خطوات أصغر يجعلها أقل إرهاقًا وأسهل في التذكر.

مكملات الكركمين

جذب الكركمين - مركب موجود في الكركم- الاهتمام لفوائده المعرفية المحتملة.

وتشير الأبحاث التي أجرتها جامعة كامبريدج، إلى أن الكركمين قد يساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية، بما في ذلك الذاكرة، من خلال استهداف المسارات المرتبطة بمرض الزهايمر.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فعاليته، تشير بعض الأدلة إلى أن مكملات الكركمين قد توفر تأثيرات وقائية للأعصاب وتدعم صحة الدماغ.

معالجة الأسباب الكامنة

في بعض الأحيان، يمكن أن يُعزى فقدان الذاكرة إلى مشكلات صحية أساسية أو أوجه قصور. أحد الأسباب الشائعة هو نقص فيتامين ب 12، والذي يمكن أن يؤدي إلى التدهور المعرفي ومشاكل في الذاكرة.

إذا كنت تشك في أن مشكلات الذاكرة لديك قد تكون مرتبطة بنقص التغذية، فاحصل على التشخيص والعلاج المناسبين.

إضافة الأطعمة الغنية بالفيتامينات أو المكملات الغذائية إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعد في معالجة أوجه القصور وتحسين الوظيفة الإدراكية.